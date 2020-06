Neuf femmes pressenties pour la Maison-Blanche

Elle a l’âge qu’il faut, est issue de la communauté afro-américaine et trônerait, dit-on, dans le petit groupe des trois favorites du comité de sélection de la vice-présidence, aux côtés de Kamala Harris et d’Elizabeth Warren. Parmi ses points forts, Mme Rice est une proche de Barack Obama, pour qui elle fut conseillère à la sécurité nationale entre 2013 et 2017, en plus d’avoir occupé le poste d’ambassadrice des États-Unis à l’ONU entre 2009 et 2013. Mais elle n’a jamais occupé un poste électif, et « ne peut donc pas apporter un État à Joe Biden, dit Mme Prémont. Qui plus est, son expertise en politique étrangère uniquement ne va pas lui permettre d’être complémentaire à M. Biden. »

Mme Rice était également en fonction lors des attaques de Benghazi, en Libye, en 2012. Ce double attentat par des militants islamistes avait entraîné la mort de l’ambassadeur américain. Des accusations de négligence avaient fragilisé le gouvernement Obama à l’époque et entaché la réputation de Mme Rice. « Ce que les républicains ne vont pas manquer de rappeler », dit Mme Prémont, si elle est choisie.