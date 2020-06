Comparution du policier accusé du meurtre de George Floyd

Le policier blanc accusé du meurtre de George Floyd a brièvement comparu lundi pour la première fois devant une juge d’un tribunal de Minneapolis, qui a fixé sa caution libératoire à un million de dollars, sous conditions.

Devenu à travers le monde le visage des brutalités policières depuis la diffusion d’une vidéo le montrant appuyer pendant près de neuf minutes son genou sur le cou d’un Afro-Américain suffocant, Derek Chauvin est apparu dans une tenue orange de prisonnier pour une audience de procédure organisée par vidéo depuis la prison de haute sécurité dans laquelle il est détenu.

Lors de cette première comparution, deux semaines exactement après la mort de George Floyd, la juge Jeannice Reding a fixé à un million de dollars le montant de la caution libératoire de l’ancien agent de 44 ans, assortie de certaines conditions. La date de la prochaine audience a été fixée au 29 juin.

Derek Chauvin avait été dans un premier temps accusé d’homicide involontaire, mais les faits ont été requalifiés en meurtre non prémédité, un chef passible de 40 années de prison.

Trois de ses anciens collègues impliqués dans l’arrestation fatale à George Floyd le 25 mai à Minneapolis ont été accusés de complicité pour meurtre.

Dressant le constat d’une « police structurellement raciste », une majorité des membres du conseil municipal de la plus grande ville du Minnesota, dans le nord des États-Unis, a émis dimanche le vœu de la démanteler et de reconstruire en concertation avec la population « un nouveau modèle de sécurité publique ».

Mais le maire Jacob Frey a fait savoir qu’il préférait au démantèlement une « réforme structurelle d’ampleur ».

« Abandonner la police »

Partout dans le pays, des dizaines de milliers de personnes, noires et blanches, rassemblées dans un même mouvement de colère contre le racisme et les violences policières, sont encore descendues dans la rue ce week-end de façon pacifique, à l’exception d’un incident à Seattle, où un homme armé s’est approché d’un cortège en voiture et a ouvert le feu, faisant un blessé.

Sur leurs pancartes, aux côtés du cri de ralliement « Black Lives Matter », de plus en plus demandaient à « cesser de financer la police ».

Un appel entendu par les élus démocrates du Congrès américain, qui veulent s’attaquer à ce qu’ils estiment être le fruit d’un racisme gangrenant l’histoire des États-Unis depuis l’esclavage.

Plusieurs d’entre eux se sont symboliquement agenouillés lundi entre les murs du Capitole à Washington avant de dévoiler une proposition de loi visant à réformer la police.

Le « Justice and Policing Act » entend entre autres créer un registre national pour les policiers commettant des bavures, faciliter les poursuites judiciaires contre les agents et repenser leur recrutement et formation.

Mais l’avenir de ce texte est très compromis au Sénat, à majorité républicaine.

Le président Donald Trump, qui doit participer dans l’après-midi à une table ronde à la Maison-Blanche avec des responsables des forces de l’ordre, continue, lui, de vouloir afficher aux yeux de sa base électorale la même fermeté que depuis le début du mouvement.

À cinq mois de la présidentielle, le milliardaire républicain, en campagne pour sa réélection, a encore tweeté lundi son nouveau mantra : « la loi et l’ordre ».

« La gauche radicale démocrate est devenue folle », a-t-il écrit, accusant l’opposition de vouloir « abandonner la police ».

Cercueil doré

Son futur adversaire dans les urnes le 3 novembre, Joe Biden, doit rencontrer en privé la famille de George Floyd à Houston, au Texas, où le père de famille de 46 ans avait vécu de nombreuses années avant de partir s’installer à Minneapolis.

Des milliers de personnes étaient attendues à l’église Fountain of Praise pour lui rendre un dernier hommage public avant ses obsèques mardi dans l’intimité familiale.

L’émotion était visible malgré leurs masques sur les visages des nombreux anonymes venus se recueillir, un par un, devant le cercueil doré laissé ouvert.

« Sa taille imposait le respect, mais ce n’était pas une brute ou rien de ce genre », se souvient l’un de ses amis, Mallory Jackson, dans le quartier majoritairement noir de la ville texane, Third Ward. « Il était toujours dans son rôle de grand frère ».

La mort de George Floyd a déclenché une vague de protestation que les États-Unis n’avaient plus connue depuis les années 1960 et le mouvement pour les droits civiques.

De Paris à Bristol, au Royaume-Uni, en passant par l’Australie, la colère a dépassé les frontières américaines pour s’étendre sur plusieurs continents, dans un monde ébranlé par la pandémie de COVID-19, qui a encore creusé les inégalités sociales.