La Garde nationale déployée dans plusieurs villes américaines

Le gouverneur de l’État américain de la Géorgie a déclaré l’état d’urgence tôt samedi matin afin de permettre l’intervention de la Garde nationale de l’armée face à la flambée de violence qui sévit à Atlanta et dans plusieurs autres villes d’un bout à l’autre des États-Unis depuis la mort de George Floyd au Minnesota, un homme noir, lors de son arrestation par des policiers blancs.

Un autre groupe de 500 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés à Minneapolis et aux alentours, là où un policier a finalement été accusé vendredi en lien avec la mort de l’homme de 46 ans.

Au Minnesota, le gouverneur Tim Walz a affirmé tôt samedi qu’il tentait d’obtenir en renfort mille soldats de plus et qu’il considérait maintenant demander l’aide du gouvernement fédéral après une autre nuit à voir des incendies allumés et des commerces être saccagés.

La Garde nationale se tient aussi prête à intervenir dans le District de Columbia, où la foule a pris de l’ampleur à l’extérieur de la Maison-Blanche, avec des manifestants qui scandaient des injures au président Donald Trump. Des manifestants ont aussi tenté de faire tomber les barrières érigées par le service secret américain le long de l’avenue Pennsylvania, où des bouteilles et d’autres objets ont été lancés aux policiers antiémeutes qui ont répliqué avec du gaz-poivre.

Une personne a été tuée au centre-ville de Detroit juste avant minuit après qu’un individu dans un véhicule utilitaire sport (VUS) eut ouvert le feu au sein d’une foule de protestataires près du quartier grec (Greektown Entertainment District), selon ce qu’a fait savoir la police.

À Portland, dans l’Oregon, des manifestants se sont introduits dans un poste de police et ont allumé un incendie à l’intérieur, selon les autorités.

En Virginie, une voiture de police a été incendiée dans la capitale, à l’extérieur du poste de police de Richmond ainsi qu’un autobus des services de transport publics, « qui est une perte totale », selon une porte-parole.

Dans un gazouillis, le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, a indiqué que jusqu’à 500 membres de la garde nationale étaient déployés pour protéger le public et les biens publics à Atlanta, à la demande de la mairesse Keisha Lance Bottoms, dont les appels au calme ont été faits en vain.