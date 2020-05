Trump tire un trait sur l’Organisation mondiale de la santé

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi mettre fin à la relation entre son pays et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qu’il accuse depuis le début de la pandémie de coronavirus de se montrer trop indulgente avec Pékin.

« Parce qu’ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises, nous allons mettre fin aujourd’hui à notre relation avec l’Organisation mondiale de la santé et rediriger ces fonds vers d’autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent », a déclaré M. Trump devant la presse.



D'autres détails suivront.