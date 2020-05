Trump veut limiter la protection dont bénéficient les réseaux sociaux

Ulcéré par l’attitude de Twitter à son égard, Donald Trump devait signer jeudi un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leurs contenus.

« Cela va être une grande journée pour les réseaux sociaux et l’IMPARTIALITE ! », a tweeté le président américain, sans autres précisions sur le décret en préparation qui devrait être le point de départ d’une longue bataille en justice.

This will be a Big Day for Social Media and FAIRNESS!