Aux États-Unis, des manifestations ont eu lieu à Minneapolis et dans d'autres villes du pays à la suite du décès de George Floyd, un homme de 46 ans, lors de son arrestation violente lundi soir et captée dans une vidéo devenue virale. Si certaines de ces manifestations étaient pacifiques, d'autres ont tourné en affrontements et en pillages. En voici quelques images.

1 Des manifestants interpellent des policiers lors d'une manifestation au centre-ville de Los Angeles. Agustin Paullier Agence France-Presse

2 Des manifestants et des policiers s'affrontent lors d'une manifestation contre le meurtre de George Floyd par un policier, à Minneapolis. Kerem Yucel Agence France-Presse

3 Des policiers retirent les barricades placées par les manifestants à l'extérieur du poste de police no. 3, à Minneapolis. Kerem Yucel Agence France-Presse

4 Des policiers arrosent des manifestants avec du poivre de cayenne lors d'une manifestation contre le meurtre de George Floyd à l'extérieur poste de police no. 3 à Minneapolis. Kerem Yucel Agence France-Presse

5 Deux hommes portent des chandails sur lesquels il est écrit «Repose en puissance George Floyd», à l'extérieur de poste de police no. 3, à Minneapolis. Stephen Maturen / Getty Images / Agence France-Presse

6 Un couple pose avec une pancarte sur laquelle on peut lire «Arrêtez de nous tuer», alors que des manifestants se rassemblent au centre-ville de Los Angeles. Agustin Paullier Agence France-Presse