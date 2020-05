Plus de 35 000 morts auraient pu être évitées

Plus de 35 000 morts causées par le coronavirus auraient pu être évitées aux États-Unis si les mesures de confinement avaient été appliquées ne serait-ce qu’une semaine plus tôt, selon de nouvelles estimations de chercheurs de l’université new-yorkaise Columbia.

Selon leurs simulations, effectuées avec divers modèles et publiées sur le site scientifique medRxiv, 61 % des cas de contagion — soit plus de 700 000 cas — et 55 % des plus de 65 000 décès — soit plus de 35 000 morts — enregistrés au 3 mai 2020 « auraient pu être évités » si les mesures de distanciation sociale et d’autres outils de contrôle de l’épidémie avaient été mis en place « juste une semaine plus tôt ».

Ces simulations confirment aussi, selon les chercheurs, le danger d’un assouplissement des mesures de confinement, qui a commencé à divers degrés dans tous les États américains pour limiter l’impact économique de la pandémie.

61 % Il s’agit, selon les simulations des chercheurs de l’Université Johns Hopkins, de la proportion des cas de contagion au 3 mai 2020 qui « auraient pu être évités ».

Il y a 10 jours, un documentariste new-yorkais engagé, Eugene Jarecki, a fait installer sur Times Square une « horloge de la mort ». Elle affiche le nombre de morts qui auraient pu être évitées selon lui aux États-Unis si le président Donald Trump avait promulgué des règles de distanciation et de fermeture des écoles le 9 mars, au lieu du 16. Son « compteur » affiche des chiffres supérieurs à ceux des chercheurs de Columbia, puisqu’il part du principe que 60 % des morts auraient pu être évitées en agissant une semaine plus tôt.

Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par l’épidémie en valeur absolue, avec plus de 1,57 million de cas et plus de 94 661 morts recensés jeudi par l’Université Johns Hopkins.