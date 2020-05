Le gouvernement Trump défend le déconfinement

New York — Le maire de New York, Bill de Blasio, a fait part dimanche de sa « grave inquiétude » concernant une augmentation de cas d’un syndrome touchant les enfants que les scientifiques pensent être lié au nouveau coronavirus. 38 cas d’inflammation pédiatrique ont été détectés à New York, la ville américaine la plus touchée par la COVID-19, et 9 autres sont toujours à l’étude. Dans tout l’État de New York, 85 cas de cette maladie, semblable à la maladie de Kawasaki, sont à l’étude, a ajouté peu après le gouverneur Andrew Cuomo. Trois morts liées à ce syndrome ont été comptabilisées, dont une dans la capitale financière américaine, et deux autres décès sont à l’étude, a-t-il précisé. Une des victimes avait cinq ans. Un des responsables des services de santé de l’État a ajouté que les deux autres victimes étaient un adolescent et un enfant entre cinq et dix ans. Aucun d’entre eux n’avait de maladie préexistante, a ajouté ce responsable. Les symptômes sont fièvre, éruption cutanée, douleur abdominale et vomissements. Le maire de Blasio a annoncé que tous les enfants présentant ces symptômes seraient dorénavant testés pour la COVID-19 ainsi que pour ses anticorps. Jusqu’ici, 47 % des cas confirmés ont été déclarés positifs au nouveau coronavirus, et 81 % à ses anticorps, ce qui veut dire qu’ils ont été infectés par le virus depuis le début de l’épidémie. La COVID-19 était réputée jusqu’à maintenant ne se développer sous des formes graves chez les enfants que de façon exceptionnelle.



Agence France-Presse