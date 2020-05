L'armée américaine aurait mis au point un test de dépistage ultra rapide du coronavirus

L'armée américaine aurait mis au point un nouveau test de dépistage qui permettrait d'identifier les personnes infectées par le virus SRAS-CoV-2 seulement 24 heures après leur infection, rapporte le quotidien britannique The Guardian.

Ce test pourrait permettre de dépister les personnes infectées avant l'apparition de symptômes, avant qu'elles ne soient contagieuses et environ quatre jours plus tôt que les autres tests actuellement utilisés.

Cela permettrait non seulement de les isoler très rapidement, mais aussi de réduire de manière importante la quarantaine des gens qu'elles côtoient en déterminant rapidement s'ils ont eux aussi été infectés.

Le test découlerait des travaux d'une agence américaine, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), pour mettre au point un diagnostic rapide des empoisonnements bactériologiques ou chimiques lors d'un conflit.

On se serait empressé de trouver une nouvelle vocation à ce test dans le contexte de la pandémie, et il sera maintenant soumis à l'approbation rapide de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, ajoute The Guardian.

Le responsable des activités biologiques de DARPA, le docteur Brad Ringeisen, a confié au quotidien que ce test pourrait complètement révolutionner la lutte au coronavirus.

Le test mesure la réponse immunitaire de l'organisme au virus. La recherche qui a mené à son développement devrait éventuellement être rendue publique, permettant aux scientifiques de toute la planète d'adopter une stratégie similaire.

Si la FDA donne son feu vert, le test pourrait être déployé aux États-Unis d'ici la fin du mois et un million de personnes pourraient éventuellement être testées chaque jour.