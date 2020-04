Présidentielle américaine: Bernie Sanders appuie son ancien rival Joe Biden

Le sénateur indépendant Bernie Sanders a annoncé lundi apporter son soutien à la candidature dans la présidentielle américaine de son ancien rival, le démocrate Joe Biden, afin de battre « le président le plus dangereux de l’histoire moderne ».

« Aujourd’hui, je demande à tous les Américains – tous les démocrates, indépendants, et de nombreux républicains – de se rassembler dans cette campagne et de défendre votre candidature, que je soutiens », a-t-il indiqué à M. Biden lors d’une vidéo diffusée en direct sur Twitter.

Bernie Sanders, 78 ans, a dit soutenir cette candidature pour « être certain de vaincre quelqu’un qui, je crois – et je parle seulement pour moi maintenant – est le président le plus dangereux de l’histoire moderne de ce pays ».

Après une campagne secouée par les rebondissements, le sénateur du Vermont a abandonné mercredi dernier la course à la Maison Blanche.

Joe Biden, désormais vainqueur assuré de la primaire démocrate, appelle au rassemblement pour battre Donald Trump.

L’ancien vice-président de Barack Obama, 77 ans, a publié une photo sur son compte Twitter de lui aux côtés de M. Sanders peu après l’annonce de ce dernier, assortie du mot « Unité. »

Il devra être désigné officiellement candidat par le parti lors d’une convention démocrate, qui a été reportée au 17 août à cause de la pandémie de coronavirus.

Après une bataille acharnée, Bernie Sanders avait déjà perdu la primaire démocrate face à Hillary Clinton en 2016.