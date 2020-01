Un procès historique visant Trump est sur le point de s’ouvrir à Washington

À trois semaines du coup d’envoi des primaires démocrates — et à moins d’un an de la présidentielle —, Washington est sur le point de se prononcer sur la destitution (ou non) de Donald Trump. Survol des plus récents développements dans cette affaire aux nombreuses inconnues.

La leader démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, doit envoyer cette semaine au Sénat l’acte d’accusation contre le président Trump. « Nous pensons qu’il y a assez de preuves pour destituer le président », avait-elle insisté vendredi sur la chaîne ABC.

Celle-ci entend donc sonder dès mardi ses collèges de la Chambre sur la manière de procéder. Elle doit également leur soumettre une liste d’élus qui agiront à titre de procureurs (« managers »), chargés de présenter la preuve aux sénateurs. Cette liste sera soumise au vote des élus.

La leader démocrate n’a jusqu’ici soufflé mot sur l’identité des « managers » qu’elle a en tête. « Il y a de fortes chances qu’ils soient tous démocrates », pense néanmoins le politologue et chercheur au CERIUM, Pierre Martin.

Les représentants démocrates Jerry Nadler et Adam Schiff sont pressentis pour le poste, ayant fortement contribué à l’enquête sur laquelle repose la procédure de mise en accusation de M. Trump. L’un est président de la commission judiciaire de la Chambre, et l’autre, à la tête de celle du renseignement.

« Même si Mme Pelosi a plutôt tendance à privilégier le contrôle, elle pourrait toujours nommer Justin Amash », ajoute Pierre Martin. Des démocrates travaillent effectivement en coulisses pour faire nommer ce représentant ayant claqué la porte aux républicains. Car cet élu désormais indépendant est d’abord constitutionnaliste, mais surtout un fervent partisan de la destitution du président.

Cela étant, ces « managers » auront très peu de temps pour se préparer si l’on en croit le calendrier dévoilé par Mme Pelosi. Le procès pourrait débuter dès cette semaine, voire mercredi.

En décembre, Donald Trump est devenu le troisième président de l’histoire mis en accusation, après Andrew Johnson (1868) et Bill Clinton (1998). Richard Nixon y a échappé en préférant démissionner en 1974. Cette fois-ci, le locataire de la Maison-Blanche risque la destitution pour « abus de pouvoir » et « entrave au travail du Congrès ». Pour le principal intéressé, toute cette procédure relève de la « chasse aux sorcières ».

Pour rappel, c’est un coup de fil qu’il a passé en juillet au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui sous-tend la procédure actuelle. Le républicain est soupçonné d’avoir demandé à son homologue d’enquêter sur le fils de Joe Biden, le démocrate pressenti pour l’affronter à la présidentielle de novembre.

Pour parvenir à ses fins, M. Trump aurait suspendu une aide militaire de près de 400 millions de dollars à l’Ukraine et fait miroiter une invitation officielle à Washington au président Zelensky.

Témoins

La forme que prendra ce procès n’est pas encore fixée. Il fait toujours l’objet de tractations entre le Sénat, la Chambre des représentants et la Maison-Blanche. Mais tout porte à croire qu’il se collera aux volontés de Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat.

Pour le moment, il n’a pas révélé ses intentions. Mais les règles devraient être les mêmes que lors du procès de Bill Clinton il y a plus de vingt ans, a-t-il fait savoir. Le processus devrait aussi être présidé par le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, un rôle surtout cérémoniel.

M. McConnell a aussi promis de collaborer avec la Maison-Blanche pour obtenir un acquittement rapide du président. Un procès donc joué d’avance, qui n’a pas plu à tous. « Quand j’ai appris ça, j’étais perturbée », a confié la sénatrice républicaine de l’Alaska, Lisa Murkowski. « Nous devons éviter d’être main dans la main avec la défense », a ajouté celle qui défend l’impartialité d’un tel exercice somme toute éminemment politique.

À ce procès, il n’est pas dit non plus que de nouveaux témoins seront entendus, ou que des documents inédits soient révélés. Mitch McConnell s’y oppose, contrairement aux démocrates qui tentent de rallier des républicains plus modérés à leur « soif de vérité ».

« De nouveaux éléments de preuve pourraient mettre le président à risque, analyse Pierre Martin du CERIUM. Mais d’un autre côté, si le processus a des apparences de procès juste, l’acquittement auquel on peut s’attendre [le sénat est majoritairement républicain] aura plus de chances d’être considéré comme une forme d’exonération pour M. Trump. »

« Chez les démocrates, on s’intéresse surtout à John Bolton », indique pour sa part Jason Opal, professeur d’histoire à l’Université McGill. Il rappelle que l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump était en poste lors du fameux coup de fil à l’Ukraine. « Il dispose certainement d’informations sensibles et pertinentes », résume-t-il.

Et d’ajouter : « Bien que John Bolton soit un républicain ultraconservateur, il n’approuve pas les agissements de Trump par rapport à l’Ukraine, et il déteste cordialement Rudy Giuliani [l’avocat personnel du magnat de l’immobilier]. »

M. Bolton s’est déjà dit prêt à témoigner, à condition d’être formellement convoqué par le Sénat. Cette fois, c’est le président lui-même qui s’y est opposé. Selon lui, son « privilège exécutif » lui permet de forcer au silence un ancien bras droit.

Défense

Un flou persiste aussi quant à savoir qui défendra Donald Trump. Lundi, son équipe juridique était toujours à attacher les ficelles de sa défense. Le nom de Pat Cipollone, son avocat de la Maison-Blanche, a circulé dans les médias. Tout comme celui de Jay Sekulow, l’un de ses avocats personnels.

Il est « fort probable » que M. Sekulow et les autres membres de cette équipe de juristes emmenée par Rudy Giuliani représentent le milliardaire républicain, estime Jason Opal de l’Université McGill. « Trump pourrait aussi demander à l’un de ses alliés à la Chambre des représentants — par exemple Jim Jordan de l’Ohio — de parler en son nom, ajoute le spécialiste de la constitution américaine.

« Il y a peu d’appétit dans les rangs républicains à ce que le président Trump témoigne lui-même, renchérit le politologue Pierre Martin. Il n’est pas particulièrement efficace lorsqu’il témoigne sous serment. » Si à travers ces inconnues une chose semble acquise, c’est la popularité dont jouit Donald Trump. « C’est tellement stable que ça en est pratiquement exaspérant », commente à nouveau le chercheur au CERIUM.

Selon le site de sondage américain FiveThirtyEight — référence en la matière — le taux d’approbation au président varie très peu depuis un an, avoisinant les 53 %.

« La base partisane de M. Trump est relativement solide autour de lui. Et on ne risque pas de voir de baisse significative, à moins de troubles économiques », mentionne M. Martin.

Frédérick Gagnon, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, ne croit pas lui non plus que le procès pour destitution risque de faire plonger les appuis au président Trump. « Les opinions restent très campées au sein de l’électorat », dit-il.

M. Gagnon estime toutefois que ce procès pourrait désavantager les sénateurs démocrates qui font actuellement campagne pour les primaires. Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Amy Klobuchar seront davantage retenus à Washington, les privant d’un temps précieux sur le terrain.

Et le chercheur d’ajouter : « Mais j’ai l’impression qu’aux débats devant le Sénat, on va essayer d’écorcher M. Biden ». Après tout, il est au coeur de l’affaire ukrainienne.