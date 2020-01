Trump met en garde l’Iran, mais est prêt à discuter

Donald Trump a de nouveau mis en garde dimanche l’Iran contre la répression des manifestations, mais son ministre de la Défense a assuré que le président américain était prêt à discuter avec les dirigeants de la République islamique.

« NE TUEZ PAS VOS MANIFESTANTS », a-t-il tweeté, au lendemain d’un premier message qui exhortait le régime de Téhéran à ne pas commettre « un autre massacre de manifestants pacifiques ».

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!