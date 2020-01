Le camp Weinstein craint un jury partial

Le dépôt de nouvelles accusations criminelles à Los Angeles contre Harvey Weinstein rend impossible la formation d’un jury impartial dans son procès new-yorkais, a plaidé en vain mardi matin l’équipe d’avocats du producteur déchu.

Arthur Aidala, un des avocats de Weinstein, a brandi devant le juge des exemplaires papier du Daily News, du New York Post et du New York Times pour illustrer que les nouvelles accusations contre Weinstein sont « the talk of the town », le sujet de l’heure dans les discussions publiques. Il avait aussi imprimé quelque 350 pages d’articles trouvés en ligne et publiés depuis lundi pour étayer sa preuve.

« Vous allez demander à chaque juré d’être juste et impartial, a fait valoir l’avocat au juge. Mais tout ce qu’ils voient en ligne, partout, est incroyablement préjudiciable » contre son client, pense-t-il. Le camp Weinstein espérait que le juge James Burke accorde un délai avant de commencer le processus de sélection du jury. Ce fut rapidement refusé.

Lundi, quelques heures après l’ouverture du procès Weinstein à New York, la procureure du comté de Los Angeles a annoncé l’inculpation de Harvey Weinstein pour deux autres cas d’agressions sexuelles (à New York, il est accusé d’un viol en 2013 et d’une agression sexuelle en 2006). Les nouvelles accusations concernent un viol et une agression qui auraient été commis en 2013.

Le camp Weinstein estime que ce n’est pas une « coïncidence » si de nouvelles accusations arrivent précisément à ce moment. L’annonce de lundi visait « non seulement à soutenir ce que le procureur essaie de faire ici [à New York], mais aussi à rendre la vie de M. Weinstein encore plus difficile »

La sélection du jury a ainsi pu débuter vers 11 h mardi. Les 120 personnes convoquées ont rempli la salle où se déroule depuis lundi le procès Weinstein : un seul journaliste a été autorisé à l’intérieur (son matériel brut sera partagé avec les autres ensuite).

Le juge Burke espère que le processus de sélection sera terminé à temps pour que le procès comme tel se mette en branle le 22 janvier.

Pour accélérer le processus de sélection, chaque juré a eu à répondre à un long questionnaire avant de se présenter au tribunal. Plusieurs questions portaient spécifiquement sur l’affaire Weinstein. On demandait notamment si chaque personne sera capable « de suivre les instructions du tribunal d’éviter toute couverture médiatique de cette affaire ».

« Si vous avez lu, vu ou entendu quelque chose à propos de ce cas, est-ce que cette information affectera votre capacité à être un juré juste et impartial ? », demandait-on également.

Pas de téléphone !

Le juge Burke a par ailleurs vertement sermonné le camp Weinstein — et le principal intéressé — dès son arrivée en Cour. En cause ? L’usage de téléphones cellulaires dans la salle. La consigne avait été donnée à tous lundi : aucune tolérance à cet égard, ni pour le public, ni pour les journalistes, ni pour l’accusé. Mais quand M. Burke est monté à son fauteuil mardi, il a vu que Harvey Weinstein était penché sur son cellulaire, et il n’a pas apprécié.

« M. Weinstein, je vous implore de ne pas répondre à la question suivante — ce qui veut dire : ne dites rien. Mais est-ce que c’est vraiment la manière dont vous voulez vous retrouver en prison pour le reste de votre vie, parce que vous textez et violez un ordre de la cour ? »

Arthur Aidala a tenté de s’excuser au nom de son client, mais le juge Burke a conclu en disant : « Je ne veux pas d’excuses, je veux qu’on se conforme. »

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat–Le Devoir.