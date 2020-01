Trump démarre l’année 2020 avec un important trésor de guerre

L’équipe de Donald Trump a révélé jeudi avoir récolté un montant impressionnant pour financer sa campagne de réélection, un signal inquiétant pour ses rivaux démocrates au démarrage d’une année qui culminera avec la présidentielle très attendue de novembre.

Alors même qu’il était visé par une procédure de destitution infamante, menée par l’opposition démocrate, le président américain a levé 46 millions de dollars au dernier trimestre 2019, soit son meilleur montant de l’année.

« Les démocrates et les médias ont été pris par l’hystérie autour de la destitution bidon tandis que la campagne du président n’a fait que grandir et se renforcer », a claironné son directeur de campagne, Brad Parscale.

Donald Trump est devenu fin décembre le troisième président de l’histoire des États-Unis à être mis en accusation par la Chambre des représentants, à majorité démocrate. Il doit désormais être jugé au Sénat, contrôlé par les républicains, où il devrait être acquitté.

Triomphant, le milliardaire a retweeté jeudi un article affirmant que son équipe avait reçu 10 millions de dollars en à peine deux jours après le vote à la Chambre.

