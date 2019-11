Donald Trump invité à se défendre au Congrès

L’acteur mythique Robert Redford a appelé mardi les Américains à voter contre Donald Trump et ses partisans lors de la présidentielle de novembre 2020, pour en finir avec cette « espèce de dictateur ».Dans un texte d’opinion publié sur le site de NBC News , l’acteur de 83 ans, deux fois oscarisé, a qualifié les États-Unis d’« États-Désunis » : le pays est confronté à « une crise que je n’aurais jamais pensé voir de mon vivant », a-t-il écrit.« Notre tolérance partagée et notre respect pour la vérité, notre état de droit sacré, notre essentielle liberté de la presse et nos précieuses libertés d’expression — toutes sont menacées par un seul homme », affirme M. Redford, qui dit pourtant avoir voulu, après l’élection de Donald Trump en 2016, « lui donner sa chance ».La présidence Trump est « si épuisante et chaotique qu’il n’est pas du tout surprenant que tant de citoyens soient désabusés », estime celui qui incarna un des deux journalistes du Washington Post ayant dévoilé le scandale du Watergate dans Les hommes du président (1976).« Il est temps que Trump s’en aille, avec ceux qui, au Congrès, ont choisi la loyauté à leur parti plutôt que leur serment de soutenir la Constitution des États-Unis », écrit encore la vedette, en appelant ses concitoyens à aller voter lors du scrutin de novembre 2020.« Réemployons-nous à voter pour la vérité, la personnalité et l’intégrité chez nos élus [quel que soit leur camp]. [...] Recommençons à être tout simplement... Américains. »