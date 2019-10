États-Unis: la Chambre des représentants reconnaît le «génocide arménien»

Washington — La Chambre des représentants des États-Unis a reconnu formellement mardi à une immense majorité le « génocide arménien », lors d’un vote inédit, assuré de susciter la colère de la Turquie. C’est la première fois qu’une telle résolution est soumise à un vote en séance plénière d’une des chambres du Congrès à Washington. Le résultat du vote a été accueilli par des applaudissements dans l’hémicycle. Le génocide arménien est reconnu par une trentaine de pays et la communauté des historiens. Selon les estimations, entre 1,2 million et 1,5 million d’Arméniens ont été tués pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l’Empire ottoman, alors allié à Allemagne et à l’Autriche-Hongrie.