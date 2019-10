Incendies de forêt en Californie: des millions de personnes privées de courant

Les autorités californiennes ont ordonné l’évacuation de plus de 50 000 résidents des secteurs à proximité des importants incendies de forêt dans le nord et le sud de l’État. Environ 2,35 millions de personnes seront également privées de courant par mesure de sécurité.

Ces interruptions de service de la société Pacific Gas and Electric visent à éviter que les vents violents n’endommagent les infrastructures électriques, qui pourraient déclencher de nouveaux incendies de forêt en s’écroulant.

Des bourrasques pouvant atteindre 120 km/h sont attendues dans la région d’après les prévisions du Service météorologique national américain.

La Pacific Gas and Electric annonçait des ruptures de courant de manière progressive tout au long de la journée et de la soirée de samedi. Celles-ci visaient environ 940 000 résidences et commerces à travers 36 comtés. Les interruptions de courant devraient durer au minimum 48 heures.

La ville de San Francisco ne devrait pas être touchée par ces mesures préventives, mais le reste du secteur viticole de la baie de San Francisco n’a pas été épargné de la sorte.

Tous les citoyens des communautés de Healdsburg et de Windsor ont reçu l’ordre de quitter les lieux en raison des forts vents qui pourraient modifier la trajectoire des incendies de forêt.

Selon le shérif du comté de Sonoma, il s’agirait de la plus importante évacuation des 25 dernières années dans la région.

Jeudi, les flammes ont détruit au moins six résidences à Santa Clarita, près de Los Angeles, forçant l’évacuation de 50 000 résidents du secteur qui ont finalement pu retourner chez eux le jour suivant lorsque les vents se sont calmés. Les autorités disaient maîtriser environ 25 % du brasier.

Au nord, les sapeurs tentaient de prendre le dessus sur l’incendie en cours près de Geyserville, dans le comté de Sonoma, avant que le vent ne vienne jouer contre eux. Les flammes ont déjà ravagé 49 bâtiments, dont 21 maisons.