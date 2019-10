Un incendie se propage au milieu des vignobles californiens

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans une région viticole au nord de San Francisco, en Californie, où les flammes, poussées par des vents violents, avaient déjà parcouru plus de 4000 hectares, selon les pompiers.

Un ordre d’évacuation a été lancé pour les habitants de Geyserville, petite ville d’un millier d’habitants bordée de vignobles, dont celui appartenant au réalisateur américain Francis Ford Coppola.

« Si vous vous trouvez à Geyserville, partez immédiatement », a exigé jeudi matin, avant le lever du jour, le bureau du shérif du comté de Sonoma alors que l’incendie Kincade, attisé par des bourrasques atteignant les 120 km/h, progressait rapidement.

« Nous lui courrons quasiment après pour essayer de le suivre », a déclaré à des médias locaux Amy Head, porte-parole des pompiers californiens.

« Cet incendie se déplace rapidement, veuillez rester à l’écoute des ordres d’évacuation », a demandé sur Twitter l’élu du Sénat de Californie Mike McGuire.

If you live near the #KincadeFire and you receive an evacuation notice - you need to move. The fire continues to spread. Wind conditions (gusts at ridge top are 40+ MPH) are making the blaze burn aggressively. Significant resources continue to roll in from throughout the region.