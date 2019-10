Donald Trump se pose en victime d’un «lynchage»

Furieux et visiblement inquiet, Donald Trump a comparé mardi la procédure de destitution le visant à un « lynchage », mot lourd de sens aux États-Unis, au moment même où l’enquête du Congrès pourrait progresser de manière significative avec l’audition d’un témoin-clé.



Le président américain avait parlé de « chasse aux sorcières » et de « harcèlement », mais l’utilisation de ce terme, qui renvoie à l’histoire de l’esclavage et à la ségrégation raciale, est une première depuis son arrivée à la Maison-Blanche.



« Un jour, si un démocrate devient président et que les républicains remportent la Chambre des représentants, même avec une toute petite marge, ils peuvent lancer une procédure de mise en accusation du président, même sans respect des procédures, sans équité ou sans droits », a tweeté le milliardaire républicain.



« Tous les républicains doivent se souvenir de ce à quoi ils assistent ici: un lynchage ».

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN!