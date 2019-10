Donald Trump se déchaîne contre Nancy Pelosi

Donald Trump s’est déchaîné mercredi contre la cheffe démocrate du Congrès américain Nancy Pelosi après une réunion à la Maison-Blanche sur la Syrie, à laquelle l’opposition a coupé court, dénonçant les « insultes » du président.

« Nancy Pelosi a besoin d’aide et vite ! Soit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond “là-haut”, soit elle n’aime tout simplement pas notre grand pays », a tweeté en soirée le milliardaire républicain.

« Elle a totalement craqué à la Maison-Blanche aujourd’hui. C’était très triste à voir. Priez pour elle, c’est une personne très dérangée ! », a-t-il ajouté après avoir publié une photo montrant son opposante debout, un doigt accusateur pointé vers lui.

Nancy Pelosi, à qui Donald Trump a trouvé un surnom — « Nancy la Nerveuse » —, avait elle-même accusé plus tôt le président d’avoir « craqué » au cours de la réunion à la Maison-Blanche consacrée au dossier syrien.

Nancy Pelosi needs help fast! There is either something wrong with her “upstairs,” or she just plain doesn’t like our great Country. She had a total meltdown in the White House today. It was very sad to watch. Pray for her, she is a very sick person!