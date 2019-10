Barack Obama appelle les Canadiens à soutenir Justin Trudeau

L’ex-président des États-Unis Barack Obama a publiquement exprimé son appui à Justin Trudeau, mercredi, en invitant les Canadiens à lui accorder un nouveau mandat.

Sur son compte Twitter, Barack Obama déclare avoir été fier de travailler à ses côtés en tant que président américain. Il décrit le chef libéral comme un « dirigeant travaillant et efficace qui s’attaque à d’importants enjeux comme les changements climatiques ».

M. Obama ne s’est toutefois pas arrêté aux éloges : il a lancé un appel aux Canadiens à réélire le premier ministre sortant.

« Le monde a besoin de son leadership progressiste en ce moment et j’espère que nos voisins du nord vont le soutenir pour un nouveau mandat », a-t-il écrit.

I was proud to work with Justin Trudeau as President. He's a hard-working, effective leader who takes on big issues like climate change. The world needs his progressive leadership now, and I hope our neighbors to the north support him for another term.