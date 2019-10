Erdogan va finalement rencontrer Pence, selon la présidence turque

Le président turc Recep Tayyip Erdogan va bien rencontrer jeudi le vice-président américain Mike Pence dépêché par Donald Trump pour arracher un cessez-le-feu sur la Syrie, a affirmé mercredi la présidence turque.



M. Erdogan, qui avait déclaré à la chaîne Sky News que les responsables américains ne seraient reçus que par leurs homologues turcs, « prévoit bel et bien de rencontrer demain (jeudi) la délégation américaine emmenée par le vice-président » Pence, a déclaré le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, sur Twitter.



À Sky News, M. Erdogan avait affirmé qu’il ne s’entretiendrait qu’avec M. Trump, s’il venait.



M. Altun a également publié sur Twitter une courte vidéo où M. Erdogan affirme à des médias turcs qu’il rencontrera M. Pence et le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, également du voyage.



L’objectif affiché de cette délégation dépêchée par M. Trump est de convaincre Ankara de déclarer un cessez-le-feu en Syrie.



La Turquie a lancé la semaine dernière une offensive dans le nord de la Syrie contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), soutenue par les pays occidentaux, mais qualifiée de « terroriste » par Ankara.



M. Erdogan a exclu mercredi toute négociation avec les YPG et a sommé les combattants kurdes de déposer leurs armes et de se retirer de leurs positions à la frontière turque.