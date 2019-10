Trump évoque de «grosses sanctions» imminentes contre la Turquie

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que de « grosses sanctions » visant la Turquie pourraient être annoncées rapidement en réponse à l’offensive militaire lancée par Ankara contre une milice kurde dans le nord de la Syrie.

« De grosses sanctions contre la Turquie arrivent ! », a-t-il averti, dans un tweet, sans autres précisions.

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!