Nouveau revers pour Donald Trump, qui pourrait devoir dévoiler ses déclarations d’impôts

Déjà empêtré dans une procédure de destitution, Donald Trump a subi un nouveau revers lundi avec la décision d’un juge de New York d’autoriser la transmission de ses déclarations d’impôts, qu’il refuse farouchement de communiquer depuis des mois.

Quelques minutes seulement après la publication de la décision, Donald Trump a fait appel par l’intermédiaire d’un de ses avocats, William Consovoy. En fin de matinée, une cour d’appel fédérale a décidé de suspendre la décision le temps d’examiner l’appel au fond.

Un autre avocat du président, Jay Sekulow, a indiqué que Donald Trump et ses conseils étaient « très satisfaits » de cette suspension, qui offre un délai supplémentaire au président américain.

« Les démocrates de la gauche radicale ont échoué sur tous les fronts, donc maintenant, ils poussent les procureurs démocrates de New York et de l’État [de New York] à aller chercher le président Trump », a réagi le chef de l’État américain dans un tweet.

Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, et la procureure de l’État de New York, Letitia James, sont des procureurs élus, contrairement aux magistrats fédéraux, nommés par le président. Ils s’étaient tous deux présentés sous étiquette démocrate.

« Une chose comme ça n’est jamais arrivée à aucun président [américain] auparavant », s’est offusqué Donald Trump. « Même pas proche ! »

