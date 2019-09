Le Massachusetts interdit la cigarette électronique

New York — Le Massachusetts est devenu mardi le premier État américain à interdire, temporairement, la vente de toutes les cigarettes électroniques, allant plus loin que le Michigan et New York, qui n’avaient suspendu que les produits aromatisés. L’interdiction court jusqu’au 25 janvier, a indiqué le gouverneur Charlie Baker, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire. Il a voulu cette suspension « pour que nous puissions travailler avec nos experts médicaux afin d’identifier ce qui rend les gens malades et comment mieux réglementer ces produits ». Les États-Unis connaissent une vague de maladies pulmonaires contractées par des utilisateurs de cigarettes électroniques. Quelque 530 cas, confirmés ou probables, ont été répertoriés, ainsi que sept décès.