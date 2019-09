Le juge Kavanaugh visé par de nouvelles accusations

Washington — Donald Trump a vivement défendu dimanche le juge Brett Kavanaugh, près d’un an après sa tumultueuse confirmation à la Cour suprême des États-Unis. Selon le New York Times, M. Kavanaugh, alors étudiant à Yale dans les années 1980, aurait exhibé son sexe lors d’une soirée arrosée et des amis l’auraient poussé à le mettre dans la main d’une étudiante. Le quotidien donne le nom d’un témoin qui avait rapporté l’incident à la police fédérale et à des sénateurs il y a un an. Le FBI, chargé d’enquêter sur M. Kavanaugh, n’avait pas donné suite, selon le journal. « Brett Kavanaugh devrait commencer à lancer des poursuites en diffamation ou le ministère de la Justice devrait venir à sa rescousse », a tweeté Donald Trump, en dénonçant des « mensonges incroyables ».