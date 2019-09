La guerre des mots s’accentue entre les talibans et Donald Trump

La guerre des mots entre Donald Trump et les talibans s’est accentuée jeudi quand ces derniers lui ont conseillé de « comprendre le genre de nation » qu’est l’Afghanistan.

Le président américain a déclaré mercredi que les forces américaines ont « frappé notre ennemi plus fortement que nous ne l’avions jamais fait, et cela va continuer ».

« Trump (@realDonaldTrump) devrait avancer prudemment » lui a rétorqué par tweet interposé le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid.

« Il lui reste encore à saisir le genre de nation auquel il a affaire. Ses conseillers doivent lui faire comprendre que l’Afghanistan est le Cimetière des Empires ».

Trump (@realDonaldTrump) must tread carefully. He has yet to grasp the type of nation he is dealing with. His advisers must make him understand & introduce the Graveyard of Empires #Afghanistan to him.