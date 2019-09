Trump s’en prend une nouvelle fois au président de la Fed

Le président des États-Unis, Donald Trump, a une nouvelle fois dit regretter d’avoir nommé Jerome Powell à la tête de la Banque centrale américaine (Fed), dans un tweet vendredi au ton particulièrement méprisant.

« Où ai-je déniché ce type, Jerome ? On ne peut pas toujours bien tomber » a-t-il lancé. « Je suis d’accord avec @jimcramer (une vedette de la chaîne financière CNBC), la Fed devrait baisser ses taux », a-t-il déclaré alors que le Comité monétaire doit se réunir les 17 et 18 septembre pour prendre une décision.

I agree with @jimcramer, the Fed should lower rates. They were WAY too early to raise, and Way too late to cut - and big dose quantitative tightening didn’t exactly help either. Where did I find this guy Jerome? Oh well, you can’t win them all!