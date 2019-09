«Dorian» se renforce et déferle sur la côte est américaine

Après s’être renforcé dans la nuit, redevenant un ouragan « majeur » de catégorie 3, Dorian se rapprochait encore jeudi de la côte est des États-Unis, en proie à des vents violents, des pluies diluviennes et des risques d’inondations mortelles.

« Une montée des eaux mettant des vies en péril, des vents dangereux et des pluies diluviennes attendus sur les côtes de la Géorgie, de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord », a averti sur Twitter le National Weather Service, les services météorologiques américains.

Life-threatening storm surge and dangerous winds are expected along portions the coasts of Georgia, South Carolina, and North Carolina, and portions of southeast Virginia and the southern Chesapeake Bay, regardless of the exact track of Dorian's center. pic.twitter.com/KRBvFmlpdF