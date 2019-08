Débat: moitié moins de candidats démocrates

Seuls dix candidats à la Maison-Blanche ont été sélectionnés jeudi pour le prochain débat démocrate en septembre, où le favori centriste, Joe Biden, et la sénatrice progressiste, Elizabeth Warren, portée par les sondages, s’affronteront pour la première fois directement.

Les critères renforcés de sélection ont été fatidiques à plusieurs prétendants démocrates, qui ont préféré jeter l’éponge plutôt que de poursuivre leurs campagnes privées de cette plateforme médiatique cruciale.

« Je peux être davantage utile en aidant à nous unir pour battre Donald Trump en 2020 », a ainsi déclaré la sénatrice de New York, Kirsten Gillibrand, en annonçant son abandon mercredi faute d’avoir décollé des tréfonds des sondages.

D’autres grands noms, comme le maire de New York, Bill de Blasio, ne sont pas parvenus non plus à se qualifier pour le débat, mais s’accrochent tant bien que mal.

Sur les 20 candidats toujours en lice pour décrocher l’investiture démocrate puis se présenter contre le républicain Donald Trump à la présidentielle américaine de novembre 2020, dix débattront le 12 septembre sur les ondes de la chaîne américaine ABC.

L’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, reste largement en tête de la moyenne des sondages établie par RealClear Politics (29 %), suivi dans le trio de tête par le sénateur indépendant Bernie Sanders (17 %) et Elizabeth Warren (16,5 %).

Loin derrière arrivent la sénatrice Kamala Harris (7 %), le jeune maire Pete Buttigieg (4,6 %), l’homme d’affaires Andrew Yang (2,5 %), le sénateur Cory Booker (2,4 %), l’ex-élu de la Chambre des représentants Beto O’Rourke (2,4 %), l’ancien ministre d’Obama Julian Castro (1,1 %) et la sénatrice Amy Klobuchar (0,9 %).

Alors que, trop nombreux, les candidats avaient été divisés aléatoirement en deux soirées différentes lors des premiers débats, cette fois Elizabeth Warren se retrouvera sur le même plateau que Joe Biden.

À 70 ans, l’ancienne professeure en droit à Harvard entrera en scène forte de ses bonnes performances lors des précédents débats et armée d’un programme déjà très précis qui l’ont vue bondir cet été dans les sondages, jusqu’à ravir la deuxième place à Bernie Sanders dans plusieurs études.

Plus de 10 000 personnes ont d’ailleurs assisté à deux récents rassemblements partisans, selon son équipe.

Pour Mme Warren, ces foules sont « le signe que les gens sont prêts à voir du changement à Washington ». « Ils comprennent que notre gouvernement marche très bien pour les mégas milliardaires, mais pas pour eux », a-t-elle déclaré dimanche à des journalistes.

Perçue parfois comme trop rigide, trop « professorale », Elizabeth Warren « est plutôt bonne dans la campagne de terrain », analyse Robert Boatright, politologue à l’université Clark dans le Massachusetts, État que la sénatrice représente à Washington. Mme Warren a choisi jusqu’ici de se présenter, sans attaque frontale, comme « une alternative plus pragmatique » à Bernie Sanders, 77 ans, remarque M. Boatright.

En face, le centriste Biden, 76 ans, pourrait d’ailleurs tirer avantage du fait que « Sanders et Warren se battent pour le même groupe d’électeurs ».