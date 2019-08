Opioïdes: un laboratoire américain condamné à payer 572 millions $US

Washington — Un tribunal a condamné lundi le groupe Johnson & Johnson à payer 572 millions $US à l’État de l’Oklahoma pour sa responsabilité dans la crise des opioïdes, première condamnation d’un laboratoire aux États-Unis pour une crise qui a fait des dizaines de milliers de morts par surdose. « La crise des opioïdes a ravagé l’État de l’Oklahoma », a déclaré le juge Thad Balkman. Il a estimé que le laboratoire Janssen, division pharmaceutique de Johnson & Johnson, avait adopté des pratiques « trompeuses de marketing et de promotion des opioïdes », causant une crise de la dépendance à ces médicaments antidouleur, des morts par surdose et une hausse des syndromes d’abstinence néonatale. Le montant demandé servira à financer des programmes dans l’État pour remédier à la crise.