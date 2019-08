Trump dément avoir suggéré de bombarder les ouragans

Le président Donald Trump a démenti lundi avoir suggéré de lâcher des bombes nucléaires sur les ouragans avant qu’ils ne touchent les États-Unis, qualifiant l’information de « ridicule ».

Selon le site d'information Axios, M. Trump a demandé au cours d’une réunion sur les ouragans s’il serait possible, pour les empêcher de se former complètement en mer, de lâcher une bombe atomique sur leur centre.

D’après une source anonyme citée par ce site d’information, les personnes qui participaient à la rencontre en sont sorties perplexes. Il ne précise pas quand cette réunion aurait eu lieu.

Le chef de la Maison-Blanche, en déplacement en France pour le sommet du G7 de Biarritz, a toutefois démenti l’information, qu’il a qualifiée de « fausse nouvelle » dans un tweet.

« L’histoire d’Axios selon laquelle le président Trump voulait souffler les grands ouragans avec des armes nucléaires avant qu’ils n’atteignent la côte est ridicule. Je n’ai jamais dit cela. Juste une FAKE NEWS de plus ! », affirme le président américain dans son message.

