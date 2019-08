Le milliardaire américain David Koch est mort

Le milliardaire américain David Koch, qui a dépensé avec son frère Charles des centaines de millions de dollars pour peser sur la politique américaine, est décédé, a annoncé son frère vendredi.

« C’est avec un coeur lourd que j’annonce la disparition de mon frère David », a déclaré Charles Koch, p.-d.g. du conglomérat Koch Industries, dans un communiqué, en indiquant que son frère avait eu un cancer avancé de la prostate il y a 27 ans.

David Koch, qui avait 79 ans, contrôlait avec son frère Koch Industries, la deuxième plus grande entreprise non cotée des États-Unis, basée à Wichita dans le Kansas et avec des activités allant des secteurs chimique et pétrolier à celui du papier.

Il était la 11e personne la plus riche du monde, ex aequo avec son frère, selon le classement Forbes, avec une fortune estimée à 42 milliards de dollars.

Libertarien, il finançait avec Charles Koch un réseau d’organisations conservatrices dans le but affiché d’influencer les élections américaines, en particulier Americans for Prosperity, axée sur les baisses d’impôts et la déréglementation.

Ces organisations ont accompagné l’essor du Tea Party à partir de 2010 et largement soutenu les candidats du parti républicain, s’opposant frontalement à l’ancien président démocrate Barack Obama.

Le pouvoir des frères Koch était tel que lors de la dernière élection présidentielle, les candidats républicains à l’investiture du parti se disputèrent leur adoubement et se rendaient aux conférences très sélect qu’ils organisaient. À l’exception de Donald Trump, dont les deux milliardaires doutaient de la pureté libérale et qui les a souvent raillés.

C’est Charles qui animait principalement les réseaux politiques, tandis que David Koch exerçait plus d’activités de mécénat, notamment à New York.