Trump désigne un nouveau chef intérimaire des services de renseignement

Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi son intention de désigner Joseph Maguire comme chef intérimaire des services de renseignement pour remplacer Dan Coats, qui quittera ses fonctions le 15 août.

« J’ai le plaisir de vous annoncer que l’honorable Joseph Maguire, actuel directeur du centre national du contre-terrorisme, sera nommé directeur intérimaire du renseignement national à compter du 15 août », a tweeté le locataire de la Maison-Blanche.

« L’amiral Maguire a effectué une longue et remarquable carrière dans l’armée […] occupant des postes de commandement à tous les niveaux », a-t-il ajouté. « Je suis sûr qu’il effectuera un excellent travail ! »

I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished....