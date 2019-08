États-Unis: baisse des morts par surdose quand le cannabis est légal

Washington — Les États américains où le cannabis à usage récréatif est légal ont observé une réduction d’au moins 20 % des décès par surdose d’opiacés, affirme une étude publiée mercredi. Les opiacés ont provoqué la mort de 47 600 personnes en 2017 aux États-Unis, selon les centres de contrôle des maladies. La marijuana, légale dans 34 États et à Washington pour usage thérapeutique, l’est de manière récréative dans 10 de ces États ainsi que dans la capitale américaine. En comparant les taux de décès par surdose avant et après la légalisation et entre les États à différents stades du processus de légalisation, l’étude publiée dans Economic Inquiry a déterminé un effet de causalité « très solide » dans la réduction de la mortalité liée aux opiacés.