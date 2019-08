Donald Trump n’est pas forcément le bienvenu sur les lieux des fusillades

Donald Trump va se rendre mercredi à Dayton, dans l’Ohio, puis dans la ville texane d’El Paso, où beaucoup doutent de la détermination du président américain à combattre l’extrémisme après les deux fusillades qui y ont fait 31 morts au cours du week-end aux États-Unis.

Will be going to Dayton, Ohio and El Paso, Texas, tomorrow to meet with First Responders, Law Enforcement, and some of the victims of the terrible shootings.