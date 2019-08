Trump accuse les médias de «grandement» contribuer à «la colère et la rage»

Le président américain Donald Trump a accusé lundi les médias de « grandement » contribuer, en propageant des « fake news », à « la colère et la rage » aux États-Unis, au lendemain d’un week-end marqué par deux fusillades ayant causé la mort de 29 personnes.

« Les médias ont une grande responsabilité quant aux vies et à la sécurité dans notre pays. Les fake news ont grandement contribué à la colère et la rage qui se sont développées durant de nombreuses années », a-t-il écrit sur Twitter.

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!