Les États-Unis frappés par le «terrorisme intérieur»

Fin de semaine d’horreur aux États-Unis : deux fusillades, au Texas et en Ohio, ont fait au moins 29 morts et des dizaines de blessés. Si les motivations de l’auteur du second drame demeurent indéterminées, celles du présumé tueur d’El Paso seraient alimentées par l’idéologie du suprémacisme blanc. L’affaire est d’ailleurs considérée par les autorités comme un acte de terrorisme intérieur, et des accusations de meurtre ont été déposées dimanche.

La plus récente tragédie, à Dayton, en Ohio, est survenue au petit matin, dimanche, quand un homme de 24 ans a ouvert le feu dans une rue fréquentée pour ses bars et ses restaurants. Sous ses balles mouraient neuf personnes, dont sa propre soeur, avant que le tireur soit abattu par les forces de l’ordre moins d’une minute après le début de la fusillade. Sans une intervention aussi rapide de la police, « des centaines de personnes auraient pu mourir », a souligné en conférence de presse la mairesse de la ville, Nan Whaley.

Dans une première apparition télévisée après les tueries, Donald Trump a assuré dimanche après-midi que la « haine » n’avait pas sa place aux États-Unis. Il a appelé à mettre un terme aux tueries de grande ampleur qui affligent régulièrement son pays. « On a déjà fait beaucoup, mais peut-être qu’on doit faire davantage », a-t-il dit. Le président s’est toutefois gardé de parler de suprémacisme blanc, renvoyant l’explication des deux drames à de graves cas de « maladie mentale ».

À l’autre bout du pays, l’enquête se poursuivait dimanche pour brosser le contexte de la fusillade de samedi, au cours de laquelle un homme blanc de 21 ans a ouvert le feu dans un magasin Walmart à El Paso — une ville où la majorité des résidents sont d’ascendance latino-américaine.

La police soupçonne une motivation raciste à cet attentat et l’affaire est traitée comme un cas de « terrorisme intérieur », a annoncé la justice fédérale. Les procureurs ont indiqué qu’ils allaient explorer l’option de demander la peine capitale. Dimanche, la police fédérale a aussi confirmé que le manifeste anti-immigration publié en ligne peu de temps avant la tragédie était bien l’oeuvre du suspect, identifié comme Patrick Crusius. Ce dernier réside en banlieue de Dallas, à une dizaine d’heures de route du lieu de l’attentat.

Son manifeste électronique, consulté par de nombreux médias, dénonce notamment « une invasion hispanique du Texas » et reprend des idées de la théorie complotiste d’extrême droite du « grand remplacement » selon laquelle les élites occidentales travaillent à la substitution de la population blanche par celle de couleur. Il a été publié quelques minutes avant l’attaque sur la plateforme 8chan, où le manifeste de l’auteur de la tuerie de Christchurch, qui a fait 51 morts en mars, avait également été déposé. L’attaque néo-zélandaise est d’ailleurs citée en modèle dans la lettre de 2300 mots.

Il est fort probable que l’accusé d’El Paso se soit radicalisé en ligne, pense Francis Langlois, professeur d’histoire au Cégep de Trois-Rivières et membre associé à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand. « C’est ce qu’on a vu avec [le groupe armé] État islamique, et maintenant avec les terroristes de l’extrême droite. Grâce à ces outils, les loups solitaires sont moins seuls qu’on le pense. »

Au sein de groupes isolés sur Internet, la haine raciste se concentre, mais son déferlement dans le monde réel dépend beaucoup des limites de l’acceptable dans le discours ambiant. Or, un président des États-Unis qui n’hésite jamais à parler d’une « invasion » de migrants à la frontière sud et qui a refusé de condamner les manifestations violentes de l’extrême droite à Charlottesville en 2017 « amène de l’eau au moulin » aux suprémacistes blancs, souligne M. Langlois.

La responsabilité de Trump

Même si le présumé tueur d’El Paso spécifie dans son manifeste que ses opinions sur l’immigration « précèdent Trump et sa campagne présidentielle », les prétendants à l’investiture démocrate ont été nombreux à tisser des liens entre l’attentat d’El Paso et Donald Trump, dimanche, en plus de critiquer l’inaction du président en matière de contrôle des armes à feu.

Le candidat Beto O’Rourke, natif de la ville du drame, a déclaré que M. Trump « avait beaucoup à faire avec ce qui est arrivé à El Paso » et qu’il « alimente le racisme dans ce pays ». Pete Buttigieg a quant à lui déclaré que les États-Unis ont un président qui « a fait sa carrière politique en démonisant les Mexicains ». « Maintenant, on apprend que le tireur avait le but de tuer autant de Mexicains que possible. Pas besoin de beaucoup d’imagination pour relier les points », a-t-il dit.

« Il faut appeler le suprémacisme blanc pour ce qu’il est — du terrorisme intérieur. C’est une menace pour les États-Unis, et on a vu ses répercussions cette fin de semaine. Il faut dénoncer le président lui-même pour sa promotion du racisme et de la suprématie blanche », a écrit sur Twitter la sénatrice Elizabeth Warren, l’une des favorites de la primaire démocrate.

Selon le centre d’analyse New America, les violences d’extrême droite ont fait plus de victimes aux États-Unis en 2017 et 2018 que les attaques djihadistes. Les autorités, qui avaient mis l’accent sur le terrorisme international après le 11 Septembre, ont toutefois tardé à s’ajuster à cette nouvelle réalité. « Même sous le gouvernement du démocrate Barack Obama, les services de renseignements ont souvent ignoré les menaces d’extrême droite pour des raisons politiques », écrivait en mars Robert McKenzie, un analyste de New America.

La fusillade d’El Paso est la huitième plus meurtrière aux États-Unis depuis 1949.



Avec l’Agence France-Presse