Porto Rico: perquisition visant le gouverneur

Miami — Des mandats de perquisition ont été délivrés lundi concernant le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello, et onze de ses collaborateurs, a indiqué mardi le ministère de la Justice de l’île. Le Centre de journalisme d’investigation a révélé à la mi-juillet le contenu de conversations entre le gouverneur et onze hauts responsables locaux sur la messagerie Telegram. Ces hommes y échangent blagues misogynes et commentaires homophobes. Les enquêteurs souhaitent consulter les téléphones portables des personnes impliquées dans l’affaire qui a plongé l’île dans une grave crise politique. M. Rossello a annoncé dimanche soir qu’il ne briguera pas un nouveau mandat en novembre 2020 et qu’il quittera la direction de son parti.