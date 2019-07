Des milliers de foyers privés d’électricité dans la chaleur à Brooklyn

Le maire de New York, Bill de Blasio, exige une enquête à la suite de la rupture de courant survenue à la fin d’un week-end de chaleur accablante dans la métropole américaine. Il dit avoir perdu confiance envers la Consolidated Edison qui a volontairement privé d’électricité des milliers d’abonnés.

Environ 30 000 clients de Brooklyn se sont fait couper le courant, dimanche, afin de permettre à l’entreprise d’effectuer des réparations préventives sur son réseau pour éviter une panne, a révélé le maire de Blasio.

Lundi, il a pourfendu cette décision. « Cela n’aurait jamais dû se produire, a-t-il déclaré aux journalistes. Et il faut s’assurer que cela ne se reproduise plus. »

Le maire a souligné que l’entreprise privée n’est « pas redevable à la population de la même manière qu’une société d’État le serait ».

« Con Ed est très arrogante là-dedans », a dénoncé le maire de New York. « (Les dirigeants) ne nous donnent pas de vraies réponses, et ils n’ont pas l’impression d’en avoir le devoir. »

Dans un communiqué transmis à l’Associated Press, l’entreprise a défendu sa décision affirmant que la rupture de courant était « nécessaire pour prévenir des pannes plus longues qui auraient eu davantage d’impact sur les clients touchés en raison de bris d’équipement supplémentaires ».

« Nous sommes entièrement dédiés à la tâche de rebrancher tous les clients et nous regrettons la situation difficile dans laquelle ils se trouvent », a écrit dans un courriel le porte-parole de la Consolidated Edison Allan Drury.

À un certain moment, lundi, moins de 8000 clients demeuraient sans électricité, principalement à Brooklyn, mais de violents orages ont frappé le secteur, endommageant des lignes électriques et inondant les rues. Vers 22 h, on comptait alors 18 000 foyers privés de courant. Les nouvelles pannes affectaient surtout le secteur de Queens.

Avec la vague de chaleur qui a balayé la côte est américaine, les températures ont dépassé les 35 °C durant le week-end avec une chaleur ressentie encore plus élevée en raison du taux d’humidité.