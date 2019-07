Trump attaque les médias après les critiques sur les chants de ses partisans

Donald Trump a attaqué vendredi la couverture médiatique, qu’il a qualifiée de « dingue », des cris proférés par une centaine de ses partisans, qui ont demandé mercredi de « renvoyer » des États-Unis une élue démocrate d’origine somalienne.

« Renvoyez-la ! Renvoyez-la ! », avaient scandé mercredi soir en Caroline du Nord des supporters du milliardaire républicain lors d’un de ses meetings, en visant l’élue à la Chambre des représentants Ilhan Omar, l’une des deux premières femmes musulmanes élues au Congrès américain.

Sous le feu des critiques depuis cette séquence, Donald Trump a répliqué vendredi en dénonçant l’« alliance malsaine » des médias avec ses opposants démocrates.

« C’est incroyable de voir comment les médias sont devenus fous à propos des chants “renvoyez-la” dans une salle pleine… mais restent totalement calmes et acceptent les déclarations les plus ignobles et écoeurantes faites par les trois élues de gauche radicale », a tweeté Donald Trump.

« Les médias grand public, qui ont perdu toute crédibilité, sont officiellement ou officieusement devenus un morceau du Parti de Gauche Radicale Démocrate », a-t-il poursuivi. « C’est pathétique à regarder ! »

Le président américain est engagé depuis le week-end dernier dans une bataille verbale avec plusieurs élues démocrates à la Chambre des représentants, dont Ilhan Omar, toutes issues de minorités, et à qui il intime de « quitter » les États-Unis si elles ne les « aiment pas ».

Donald Trump avait tenté jeudi de se distancier des chants de ses partisans, sans convaincre : « Cela ne m’a pas plu. Je ne suis pas d’accord avec cela », a-t-il déclaré, assurant — contre toute évidence — avoir essayé de les interrompre en reprenant rapidement la parole.

« Je suis convaincue que c’est un fasciste », a répondu jeudi Ilhan Omar, à propos du président américain. « Le cauchemar (de Donald Trump) est de voir une réfugiée somalienne parvenir au Congrès », a-t-elle lancé. « Nous allons continuer à être le cauchemar de ce président, parce que sa politique est un cauchemar pour nous ».

La chambre basse du Congrès américain, à majorité démocrate, avait formellement condamné mardi lors d’un vote les « commentaires racistes » de Donald Trump.