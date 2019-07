Joaquin «El Chapo» Guzman est condamné à la prison à vie

Le trafiquant de drogue le plus connu de la planète, Joaquin « El Chapo » Guzman, a été condamné mercredi matin à New York à une peine de prison à vie, plus 30 ans.

La sentence a été annoncée par un juge fédéral à Brooklyn.

L’homme de 62 ans passera donc le reste de ses jours derrière les barreaux d’une prison américaine à sécurité maximale.

Il sera probablement envoyé à la prison « Supermax » de Florence, au Colorado, où sont hébergés certains des criminels les plus tristement célèbres des États-Unis.

Guzman avait pris la parole pour la première fois depuis le début du procès, quelques minutes avant l’annonce du juge Brian Cogan mercredi. Il avait prétendu ne pas avoir eu droit à un procès juste et équitable, en plus de dénoncer « l’inconduite » des jurés ainsi que ses conditions de détention.

Guzman avait été reconnu coupable de trafic de drogue en février, au terme d’un procès de 11 semaines.

Les preuves présentées lors du procès ont démontré que le cartel de Sinaloa a envoyé des tonnes de cocaïne et d’autres drogues vers les États-Unis pendant les 25 ans du règne de Guzman. Ses hommes auraient aussi reçu l’ordre de kidnapper, de torturer et d’exécuter tous ceux qui s’opposaient à lui.

Guzman s’est évadé de prisons mexicaines à deux reprises. Il a été extradé vers les États-Unis depuis 2017. Il est depuis maintenu en isolement dans une prison de Manhattan.