Donald Trump poursuit ses attaques contre des élues démocrates

Le président Donald Trump ne s’excuse pas pour ses propos tenus sur Twitter, ce week-end, dans lesquels il affirmait que quatre élues démocrates devraient retourner dans les pays « brisés et infestés par le crime » d’où elles viennent.

Il a plutôt écrit, lundi, sur le même réseau social, qu’elles devraient s’excuser auprès de lui pour leurs remarques passées à son sujet et à propos d’Israël.

Ces nouveaux messages Twitter de Donald Trump ont été publiés au moment où la Maison-Blanche tentait de défendre ses propos du week-end, largement condamnés par les démocrates comme étant racistes. Marc Short, directeur de cabinet du vice-président Mike Pence, a affirmé lundi que ces écrits visaient des commentaires « très spécifiques » formulés par la représentante Ilhan Omar du Minnesota, née en Somalie, et non qu’ils n’étaient pas une « déclaration universelle ».

« Je ne pense pas que l’intention du président soit raciste », a-t-il ajouté.

Les quatre politiciennes au Congrès sont des citoyennes américaines.

Mais alors même que M. Short parlait, les nouveaux messages écrits par Donald Trump, lundi, faisaient référence à des « politiciennes au Congrès », et non seulement à Mme Omar. Il a écrit : « Quand les élues de la gauche radicale vont-elles présenter des excuses à notre pays, au peuple d’Israël et même au bureau du président, pour leur langage grossier et leurs propos horribles ? Tant de gens sont en colère contre elles et leurs actions horribles et dégoûtantes ! »

Mme Omar a déclenché un tumulte bipartite à Washington il y a plusieurs mois en suggérant que les membres du Congrès soutiennent Israël pour l’argent. Une autre membre du Congrès, la représentante du Michigan Rashida Tlaib, a suscité le mécontentement de la population en utilisant un blasphème pour décrire le président et en prédisant que M. Trump serait démis de ses fonctions.