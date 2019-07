La Californie ébranlée par un séisme de magnitude 6,4

La Californie a été ébranlée jeudi par un séisme de magnitude 6,4, ressenti dans un vaste périmètre, ont rapporté l’United States Geological Survey (USGS) et des témoins.

L’épicentre a été localisé dans la région de Searles Valley, dans la partie sud de la Californie, à environ 240 km au nord-est de Los Angeles. Sa profondeur a été évaluée à 8,7 km, a précisé l’institut d’études géologiques des États-Unis.

La secousse, intervenue à 10 h 33 (13 h 33 à Montréal), a duré plusieurs secondes. Elle a été nettement ressentie à Los Angeles, selon des journalistes de l’AFP sur place. Elle a également été ressentie à Las Vegas, dans l’État voisin du Nevada, selon des témoins.

« C’est un [séisme] puissant », a tweeté la police de Los Angeles, en disant toutefois ne pas avoir reçu pour l’instant d’appels justifiant des secours d’urgence dans la mégalopole.

Les premières informations disponibles à l’extérieur de la ville ne faisaient pas non plus état de dommages ni de victimes.

At this time, the LAPD has not received any reports of damage or calls for service within the City of Los Angeles related to the #earthquake. Remember, 911 is only to report emergencies. This was a strong one, and a good reminder to be prepared ? https://t.co/fURDNcMhhQ