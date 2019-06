Un hélicoptère s’écrase sur le toit d'un gratte-ciel de Manhattan

Le pilote d’un hélicoptère qui s’est écrasé lundi sur le toit d’un édifice sur l’île de Manhattan est mort, selon le service d’incendie de la ville de New York.



Le service d’incendie a écrit dans un tweet que l’accident semblait être survenu sur le haut du gratte-ciel, qui est situé non loin du Rockefeller Center et de Times Square.



Il semble qu’il n’y avait personne d’autre dans l’appareil lorsqu’il s’est écrasé vers 14 h.



Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a dit aux journalistes qu’un incendie s’était déclaré lors de l’écrasement, mais il est maintenant maîtrisé. L’accident aurait fait trembler l’édifice, selon M. Cuomo.



L’écrasement n’aurait pas fait de blessés parmi les gens qui étaient à l’intérieur du gratte-ciel, d’après le politicien.



On ne sait toujours pas quel type d’hélicoptère est impliqué.



Des vidéos partagées par des passants montrent des véhicules d’urgence alignés sur la rue, mais le gratte-ciel ne semblait pas endommagé.

