Un autre volet de l’accord avec le Mexique sera bientôt révélé, dit Trump

Le président américain, Donald Trump, a évoqué lundi un autre volet de l’accord obtenu avec le Mexique pour juguler l’arrivée d’immigrés clandestins aux États-Unis, assurant qu’il serait révélé prochainement.

Après plusieurs jours de négociations tendues sous la menace de tarifs douaniers américains, Washington et Mexico sont parvenus vendredi à un accord mais des questions subsistent sur la portée exacte du texte.

We have fully signed and documented another very important part of the Immigration and Security deal with Mexico, one that the U.S. has been asking about getting for many years. It will be revealed in the not too distant future and will need a vote by Mexico’s Legislative body!..