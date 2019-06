Trump critique à nouveau à Twitter, qu’il accuse de bâillonner les conservateurs

Donald Trump s’en est à nouveau pris dimanche à son moyen de communication favori, Twitter, l’accusant de bâillonner les conservateurs, une « gigantesque erreur » qui va selon lui à l’encontre de la « liberté d’expression ».

« Twitter devrait laisser les voix conservatrices bannies revenir sur sa plateforme, sans restrictions », a-t-il écrit… dans un tweet.

« Ça s’appelle la liberté d’expression, ne l’oubliez pas. Vous faites une gigantesque erreur ! », a-t-il ajouté.

Twitter should let the banned Conservative Voices back onto their platform, without restriction. It’s called Freedom of Speech, remember. You are making a Giant Mistake!