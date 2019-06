Migrants: la Maison-Blanche maintient sa menace de taxes contre Mexico

La Maison-Blanche a affirmé vendredi qu’elle comptait toujours imposer des taxes douanières punitives au Mexique dès lundi malgré les «progrès» réalisés lors des négociations pour réduire le flot de clandestins qui entrent aux États-Unis, contredisant l’optimisme affiché par Mexico.

«Notre position n’a pas changé, les droits de douane prendront effet lundi», a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, juste avant de quitter l’Europe à bord de l’avion présidentiel Air Force One qui doit ramener Donald Trump aux États-Unis.

«Les réunions se passent bien, mais à l’heure actuelle, nous nous dirigeons toujours vers des taxes lundi», a-t-elle ajouté.

Le milliardaire républicain, qui a fait de la lutte contre l’immigration clandestine une de ses priorités, accuse le Mexique de ne rien faire ou presque pour freiner le passage sur son sol de migrants d’Amérique centrale qui finissent par entrer clandestinement aux Etats-Unis.

Malgré les réticences des milieux économiques américains et de certains de ses alliés républicains, Donald Trump a donc décidé d’appliquer dès lundi une taxe de 5% sur tous les biens provenant du Mexique, qui pourrait augmenter progressivement jusqu’à 25% le 1er octobre.

La Maison-Blanche prévoit de déclarer officiellement dès vendredi que ces tarifs entreront en vigueur lundi, a indiqué aux journalistes le chef de cabinet du vice-président Mike Pence, Mark Short.

«Mais le président peut, si les négociations continuent à bien avancer, l’annuler au cours du week-end», a-t-il précisé.

Donald Trump est attendu vendredi soir à Washington, après avoir assisté en Europe aux commémorations du Débarquement de 1944. Il a estimé qu’il y avait une «bonne chance» que les Etats-Unis parviennent à un accord avec le Mexique pour réduire les arrivées d’immigrés clandestins, tout en réaffirmant qu’en l’absence de percée, Washington imposerait lundi des taxes douanières punitives.

«Si nous sommes en mesure de boucler l’accord avec le Mexique, et il y a une bonne chance que nous y arrivions, alors ils commenceront immédiatement à acheter beaucoup de produits agricoles», a-t-il écrit sur Twitter. «Si nous n’arrivons pas à un accord, le Mexique va commencer à payer les tarifs de 5% dès lundi», a-t-il toutefois menacé.

If we are able to make the deal with Mexico, & there is a good chance that we will, they will begin purchasing Farm & Agricultural products at very high levels, starting immediately. If we are unable to make the deal, Mexico will begin paying Tariffs at the 5% level on Monday!