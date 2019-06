Trump demande aux Américains de boycotter AT&T

Washington — Donald Trump a suggéré lundi aux Américains de ne plus utiliser les services de l’opérateur de télécommunications AT & T, propriétaire de CNN, accusant pour la énième fois cette chaîne de disséminer de fausses informations. Peu après son arrivée à Londres pour une visite d’État, le président américain a lancé une diatribe sur Twitter contre CNN, qui, a-t-il affirmé, diffuse « beaucoup de fake news », ce qui est « très mauvais pour les États-Unis ». L’opérateur a acquis récemment le groupe de médias Time Warner et sa filiale CNN. Donald Trump critique régulièrement la plupart des grands médias américains dont il n’apprécie guère la couverture de sa présidence.