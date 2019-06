Obamacare a permis de mieux traiter le cancer

Chicago — La réforme du système de santé américain introduite par Barack Obama a permis d’améliorer la détection précoce du cancer des ovaires et d’éliminer le déséquilibre entre les différentes origines ethniques dans le traitement de plusieurs autres cancers, selon deux études. Le républicain Donald Trump et son parti ont promis d’éliminer ce système s’il est réélu en 2020. Promulgué en mars 2010, l’« Affordable Care Act » a permis à des millions d’Américains d’obtenir une assurance maladie. « Avoir une assurance maladie joue un rôle majeur dans le fait qu’une femme puisse ou non avoir accès à des professionnels de la santé qui puissent surveiller les symptômes et agir sur ces symptômes si nécessaire », a expliqué Anna Jo Smith, de l’hôpital américain Johns Hopkins.